30 Eyl 2019 17:28
Journalist ID: 2394
News Code: 83497568
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İran'da büyükbaba ve büyükannelerin sabah egzersizinden kareler

Bocnurd, İRNA- Büyükbaba ve büyükannelerin sabah egzersizi, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da düzenlendi.

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