30 Eyl 2019 17:28
Journalist ID: 2394
News Code: 83497553
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Urmiye gölünden kareler

Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde, ülkenin en büyük ve dünyanın altıncı en büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü, çok sayıda yerli ve yabancı tursiti çekmektedir.

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