30 Eyl 2019 17:27
Journalist ID: 2394
News Code: 83497537
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İran'ın batısındaki mavi su mağarası bir başka güzel

Mahabad, IRNA- Mağaradaki bazı su alanlarının derinliği 30 metreye ulaşır. Görüntülerde İran’ın Batı Azerbaycan İlinin Mahabad ilçesinde yer alan Sohulan su mağrasının güzel manzaraları görülmektedir.

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