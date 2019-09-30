Şehrikürd, İRNA- Irak ile İran'ın 4 ilinden 40 boksorcunun katılımıyla Kardeşlik, Dostluk, Barış Üçlü Boks Yarışmaları 29 Eylül’de Şehrikürd İnkilab Spor Kompleksi'nde düzenlendi.
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Erdebil-Erzurum ilişkileri artıyor
Erdebil, İRNA- Erdebil Valiliği Ekonomi İlişkilerinden Sorumlu Vali Yardımcısı, 'Ticaret, turizm…
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İran'da büyükbaba ve büyükannelerin sabah egzersizinden kareler
Bocnurd, İRNA- Büyükbaba ve büyükannelerin sabah egzersizi, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle İran'ın…
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Urmiye gölünden kareler
Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde, ülkenin en büyük…
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İran'ın batısındaki mavi su mağarası bir başka güzel
Mahabad, IRNA- Mağaradaki bazı su alanlarının derinliği 30 metreye ulaşır. Görüntülerde İran’ın…
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Kardeşlik, Dostluk, Barış Boks Yarışmalarından kareler
Şehrikürd, İRNA- Irak ile İran'ın 4 ilinden 40 boksorcunun katılımıyla Kardeşlik, Dostluk,…
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Umut Koalisyonu hiçbir ülkeye karşı değil
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda birkaç…
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Sarahs sınırından ihracat %90 arttı
Meşhed, İRNA- Horasan Demiryolu Genel Müdürü Mustafa Nesiri Verg, Kuzey Horasan ilinin kuzeyinde…
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Astara Demiryollarından 37 binden fazla petrol dışı ürün ihracatı yapıldı
Astara, IRNA- Astara Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk yarısında (21 Mart- 22 Eylül…
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İran ve Finlandiya, ortak film yapımını görüşecek
Tahran, İRNA- İran Farabi Sinema Vakfı'nda düzenlenen ve Finlandiya’nın Tahran Büyükelçisi…
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İran’da Yahudiler saygın bir azınlıktır
Tahran, İRNA- Batı ve Amerikan medyası bile, Yahudi cemaati üyelerinin İran'da barış içinde…
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