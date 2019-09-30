30 Eyl 2019 17:27
Journalist ID: 2394
News Code: 83497511
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Kardeşlik, Dostluk, Barış Boks Yarışmalarından kareler

Şehrikürd, İRNA- Irak ile İran'ın 4 ilinden 40 boksorcunun katılımıyla Kardeşlik, Dostluk, Barış Üçlü Boks Yarışmaları 29 Eylül’de Şehrikürd İnkilab Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

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