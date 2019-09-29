29 Eyl 2019 21:52
Journalist ID: 2394
News Code: 83496385
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İran Futbol Süper Ligi'nin önemli anlarından görüntüler

Tahran, İRNA- İran Futbol Süper Ligi kapsamında ülke genelinde oynanan futbol yarışmaları, futbolseverleri coşturuyor.

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