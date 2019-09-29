Tahran, İRNA- İran Futbol Süper Ligi kapsamında ülke genelinde oynanan futbol yarışmaları, futbolseverleri coşturuyor.
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İran Futbol Süper Ligi'nin önemli anlarından görüntüler
Tahran, İRNA- İran Futbol Süper Ligi kapsamında ülke genelinde oynanan futbol yarışmaları,…
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İsfahan'da benzersiz tarihi kaleden kareler
İsfahan, İRNA- İran'ın merkezinde İsfahan ilinde yer alan 'İrec Hor ve Biyabanek' köyünde,…
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İran ve Nahçıvan, ticaret ile ekonomik iş birliğin arttırılmasını görüştü
Tahran, İRNA- İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni, Nahçıvan Ekonomi Bakanı Tapdık Aliyev…
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, üç dilde Yahudi Yeni Yılı'nı kutladı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, üç dilde yayınladığı yazılı mesajında,…
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Cumhurbaşkanı Etnik ve Azınlık İşleri Başdanışmanı, Yahudi Yeni Yılı'nı kutladı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Etnik ve Azınlık İşleri Başdanışmanı Ali Yunisi, yayınladığı mesajında…
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Türkiye Altın Safran Film Festivali’nin en iyi film ödülünü İranlı yönetmen aldı
Ankara, IRNA- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Film…
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Urmiye Gölü 60 binden fazla flamingoya ev sahipliği yapıyor
Mahabad, IRNA- Batı Azerbaycan Çevreyi Koruma Genel Müdürlüğü Yabani Hayat Dairesi Başkanı,…
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Tahran-Bakü kültürel iş birliği gelişiyor
Tahran, İRNA- Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Kültür Bakanı Ebülfezl Garayev ve…
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Bazergan sınırından yurda giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısında %41 artış
Urmiye, IRNA- Bazergan Sınır Kapısı Müdürü, İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart- 23 Eylül…
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Culfa'da Uluslararası Serbest Bölgeler Konferansı düzenlenecek
Tebriz, IRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Aras Serbest Bölgesi'nin bulunduğu Culfa'da…
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