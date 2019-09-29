29 Eyl 2019 21:48
Journalist ID: 2394
News Code: 83496369
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İsfahan'da benzersiz tarihi kaleden kareler

İsfahan, İRNA- İran'ın merkezinde İsfahan ilinde yer alan 'İrec Hor ve Biyabanek' köyünde, güzelliği herkesi büyüleyen eşsiz tarihi kale, yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor. 4 bin yıllık köyün tarihi eserleri ile bakir doğası, görenleri hayrete düşürüyor.

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