İsfahan'da benzersiz tarihi kaleden kareler

İsfahan, İRNA- İran'ın merkezinde İsfahan ilinde yer alan 'İrec Hor ve Biyabanek' köyünde, güzelliği herkesi büyüleyen eşsiz tarihi kale, yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor. 4 bin yıllık köyün tarihi eserleri ile bakir doğası, görenleri hayrete düşürüyor.