28 Eyl 2019 16:24
Journalist ID: 2391
News Code: 83494537
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İranlı halterciler, Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyor

Pattaya, IRNA- Tayland'da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışan İranlı halterciler Muhsin Dadres ve Ali Davudi, 109 kg'de yarıştı.

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