Pattaya, IRNA- Tayland'da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışan İranlı halterciler Muhsin Dadres ve Ali Davudi, 109 kg'de yarıştı.
-
Yılın ilk altı ayında 4 milyon yabancı turist İran'ı ziyaret etti
Zahidan, IRNA- İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı, geçtiğimiz yıl 7.8 milyon turistin İran'ı…
-
İranlı sanatçı Türkiye Sonbahar Resim Sergisi'nde takdir edildi
Lahican, IRNA- İranlı sanatçı Emir Ehadi, Türkiye'de düzenlenen Sonbahar Resim Sergisi tarafından…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani'nin New York ziyaretinin kazanımları
Tahran, IRNA- ABD yetkililerinin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruani ve beraberindeki heyetin New…
-
İranlı halterciler, Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyor
Pattaya, IRNA- Tayland'da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışan İranlı halterciler…
-
Londra Raindance Film Festivali'nde İran filmine ödül verildi
Tahran, IRNA- İranlı kadın yönetmen Seher Müseyyibi'nin yönettiği 'Sıfırdan Platforma' isimli…
-
Bir grup Avrupalı turist, Türkiye sınırından yurda giriş yaptı
Urmiye, IRNA- Maku Serbest Bölgesi Kurumu Turizmi Geliştirme Dairesi Başkanı, 24 kişilik Avrupalı…
-
2. Barış ve Dostluk Futsal Turnuvası'ndan görüntüler
Tahran, IRNA- Tahran'da bulunan 24 yabancı ülke büyükelçiliklerinden 240 genç diplomatın katılımıyla…
-
Rezevi Horasan'da 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Meşhed, IRNA- Rezevi Horasan polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 1.5 ton uyuşturucu…
-
İsfahan Motokros Yarışmalarından kareler
İsfahan, IRNA- Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İsfahan'ın Motosiklet Pisti'nde 27 Eylül günü…
-
İran, ABD'nin Zarif'in İranlı diplomatı hastanede ziyaret etmesini engellemesini eleştirdi
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ABD'nin insanlık dışı bir eylemle Dışişleri…
yorumunuz