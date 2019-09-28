Tahran, IRNA- Tahran'da bulunan 24 yabancı ülke büyükelçiliklerinden 240 genç diplomatın katılımıyla 27 Eylül'de başkent Tahran'da 2. Barış ve Dostluk Futsal Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış törenine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de konuşmacı olarak katıldıç.
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Bir grup Avrupalı turist, Türkiye sınırından yurda giriş yaptı
Urmiye, IRNA- Maku Serbest Bölgesi Kurumu Turizmi Geliştirme Dairesi Başkanı, 24 kişilik Avrupalı…
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2. Barış ve Dostluk Futsal Turnuvası'ndan görüntüler
Tahran, IRNA- Tahran'da bulunan 24 yabancı ülke büyükelçiliklerinden 240 genç diplomatın katılımıyla…
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Rezevi Horasan'da 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Meşhed, IRNA- Rezevi Horasan polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 1.5 ton uyuşturucu…
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İsfahan Motokros Yarışmalarından kareler
İsfahan, IRNA- Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İsfahan'ın Motosiklet Pisti'nde 27 Eylül günü…
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İran, ABD'nin Zarif'in İranlı diplomatı hastanede ziyaret etmesini engellemesini eleştirdi
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ABD'nin insanlık dışı bir eylemle Dışişleri…
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İran çağdaş tarihinin ilk üniversitesi: Darülfünun
Tahran, IRNA- İran'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte, İran çağdaş tarihinin…
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İranlı ünlü müzisyen, İran'ın BM Barış Büyükelçisi olacak
Tahran, IRNA- İranlı ünlü müzisyen ve ressam Ermeni kökenli Luris Çeknavaryan, İran'ın BM Barış…
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‘’Turuncu Günler’’, Pyongyang festivalinin en iyi filmi seçildi
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Araş Lahuti'nin yönettiği 'Turuncu Günler' adlı film, Kuzey Kore’nin…
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Zarif, Hollanda ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile görüştü
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, NNew York’ta…
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları ikili işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Irak Dışişleri…
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