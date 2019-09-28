2. Barış ve Dostluk Futsal Turnuvası'ndan görüntüler

Tahran, IRNA- Tahran'da bulunan 24 yabancı ülke büyükelçiliklerinden 240 genç diplomatın katılımıyla 27 Eylül'de başkent Tahran'da 2. Barış ve Dostluk Futsal Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış törenine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de konuşmacı olarak katıldıç.