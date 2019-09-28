28 Eyl 2019 12:32
Journalist ID: 2391
News Code: 83493967
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İsfahan Motokros Yarışmalarından kareler

İsfahan, IRNA- Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İsfahan'ın Motosiklet Pisti'nde 27 Eylül günü motokros yarışmaları düzenlendi.

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