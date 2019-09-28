İsfahan, IRNA- Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İsfahan'ın Motosiklet Pisti'nde 27 Eylül günü motokros yarışmaları düzenlendi.
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Bir grup Avrupalı turist, Türkiye sınırından yurda giriş yaptı
Urmiye, IRNA- Maku Serbest Bölgesi Kurumu Turizmi Geliştirme Dairesi Başkanı, 24 kişilik Avrupalı…
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2. Barış ve Dostluk Futsal Turnuvası'ndan görüntüler
Tahran, IRNA- Tahran'da bulunan 24 yabancı ülke büyükelçiliklerinden 240 genç diplomatın katılımıyla…
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Rezevi Horasan'da 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Meşhed, IRNA- Rezevi Horasan polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 1.5 ton uyuşturucu…
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İsfahan Motokros Yarışmalarından kareler
İsfahan, IRNA- Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İsfahan'ın Motosiklet Pisti'nde 27 Eylül günü…
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İran, ABD'nin Zarif'in İranlı diplomatı hastanede ziyaret etmesini engellemesini eleştirdi
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ABD'nin insanlık dışı bir eylemle Dışişleri…
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İran çağdaş tarihinin ilk üniversitesi: Darülfünun
Tahran, IRNA- İran'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte, İran çağdaş tarihinin…
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İranlı ünlü müzisyen, İran'ın BM Barış Büyükelçisi olacak
Tahran, IRNA- İranlı ünlü müzisyen ve ressam Ermeni kökenli Luris Çeknavaryan, İran'ın BM Barış…
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‘’Turuncu Günler’’, Pyongyang festivalinin en iyi filmi seçildi
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Araş Lahuti'nin yönettiği 'Turuncu Günler' adlı film, Kuzey Kore’nin…
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Zarif, Hollanda ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile görüştü
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, NNew York’ta…
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları ikili işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Irak Dışişleri…
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