Tahran, IRNA- ‘’Tahran, İran’ın Başkenti’’ gün yaklaşırken Tahran’da klasik araçlar geçidi düzenlendi.
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları ikili işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Irak Dışişleri…
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İran, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini yineledi
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Suriye’nin…
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Tahran’da Klasik arabalar
Tahran, IRNA- ‘’Tahran, İran’ın Başkenti’’ gün yaklaşırken Tahran’da klasik araçlar geçidi…
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İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Hürmüz Barış Planını önerisini incelediler
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Kuveyt Dışişleri…
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Ruhani: Amerika müzakere önünde engeldir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın mantığında dolayı…
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İran, ABD’nin yeni Çin ve Rusya ambargolarını kınadı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin…
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Erdoğan: İran’dan gaz alımımız devam edecek
Ankara, IRNA- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’dan gaz alımının…
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Zarif: Dünyanın barış ve güvenliğinin sağlanmasında eski medeniyetlerin önemli rolü vardır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünyanın barış…
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İngiliz Stena İmpero, uluslararası karasulara doğru hareket etti
Benderabbas, IRNA- İran karasularında çiğnediği bazı kurallardan dolayı tevkif edilen İngiliz…
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Musevi, İngiltere’nin bölge ülkelerinin içişlerine müdahaleyi durdurmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İngiltere’den…
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