27 Eyl 2019 21:31
Journalist ID: 1942
News Code: 83493293
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Tahran’da Klasik arabalar

Tahran, IRNA- ‘’Tahran, İran’ın Başkenti’’ gün yaklaşırken Tahran’da klasik araçlar geçidi düzenlendi.

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