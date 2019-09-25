25 Eyl 2019 21:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83491414
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İran, Halter Şampiyonasında ilk altın madalyasını kazandı

Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonasında İran’ın 102 kg’deki temsilcisi Rıza Dehdar, İran’a ilk altın madalyayı kazandırdı.

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