Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonasında İran’ın 102 kg’deki temsilcisi Rıza Dehdar, İran’a ilk altın madalyayı kazandırdı.
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İran, Halter Şampiyonasında ilk altın madalyasını kazandı
Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonasında İran’ın 102 kg’deki temsilcisi Rıza Dehdar, İran’a…
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İran ve İrlanda Cumhurbaşkanları görüştü
New York, IRNA- İran ve İrlanda Cumhurbaşkanları New York’ta BM Genel Kurul esnasında görüştüler.
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İran, Tayland’da ilk altın madalyasını kazandı
Tahran, IRNA- Tayland’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonasında 102 kg’da İranlı Halterci Rıza…
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Ruhani: Komşularımızı ‘’Umut Koalisyonu’’ ve ‘’Hürmüz Boğazında Barış’’ önerisine katılmaya davet ediyorum
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulunda yaptığı…
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Zarif, İran ve 4+1 grubu Olağanüstü Bakanlar Toplantısının iyi geçtiğini bildirdi
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran ve 4+1 grubu…
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Dolar, İran'ın Rusya ve Türkiye ile yaptığı finansal işlemlerden çıkarıldı
Tahran, İRNA- İran Merkez Bankası Başkanı, 'Şimdi Rusya ile yapılan tüm ödemeler, iki ülkenin…
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İran'ın merkezinde Teft şehrinde sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler oluştu
Yezd, IRNA- İran'ın merkezinde yer alan Yezd iline bağlı Teft ilçesindeki nar bahçeleri, sonbaharın…
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İran filmi Meacristan festivalinin özel ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Ali Cabir Ensari’nin yönettiği İran, Hollanda, İngiltere ortak…
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Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması sürecinde sona gelindi
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiliz Stena İmpero petrol tankerinini tevkifinin…
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İran'da yatırım yapmak için iyi bir potansiyel var
Tahran, IRNA- İran'ın Trabzon Başkonsolosu Hüseyin Saberi, İran'da yatırım için iyi bir potansiyel…
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