Yezd, IRNA- İran'ın merkezinde yer alan Yezd iline bağlı Teft ilçesindeki nar bahçeleri, sonbaharın gelişiyle şehre başka bir güzellik kattı.
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Dolar, İran'ın Rusya ve Türkiye ile yaptığı finansal işlemlerden çıkarıldı
Tahran, İRNA- İran Merkez Bankası Başkanı, 'Şimdi Rusya ile yapılan tüm ödemeler, iki ülkenin…
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İran'ın merkezinde Teft şehrinde sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler oluştu
Yezd, IRNA- İran'ın merkezinde yer alan Yezd iline bağlı Teft ilçesindeki nar bahçeleri, sonbaharın…
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İran filmi Meacristan festivalinin özel ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Ali Cabir Ensari’nin yönettiği İran, Hollanda, İngiltere ortak…
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Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması sürecinde sona gelindi
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiliz Stena İmpero petrol tankerinini tevkifinin…
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İran'da yatırım yapmak için iyi bir potansiyel var
Tahran, IRNA- İran'ın Trabzon Başkonsolosu Hüseyin Saberi, İran'da yatırım için iyi bir potansiyel…
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İran filmi, Figueira da Foz Film Festivali'nin 2 ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı ünlü yönetmen Mesud Hatemi’nin yönettiği ‘Termit’ isimli film, Figueira…
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Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı kadın halterci altıncı oldu
Tayland, IRNA- İranlı kadın halterci Perisa Cihanfekriyan, 87 kg'de katıldığı Talyand'da düzenlenen…
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2 İranlı hakem 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında hakemlik yapacak
Hemedan, IRNA- Uluslararası Futbol Federasyonu FİFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin dünya liderleriyle görüşmelerinden görüntüler
New York, IRNA- BM 74. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı…
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İranlı görme engelli judocu Özbekistan Grand Perry Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İranlı görme engelli judocu, tüm rakiplerini geride bırakarak, Özbekistan'da…
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