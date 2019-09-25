25 Eyl 2019 15:31
Journalist ID: 2391
News Code: 83490949
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İran'ın merkezinde Teft şehrinde sonbaharın gelmesiyle güzel görüntüler oluştu

Yezd, IRNA- İran'ın merkezinde yer alan Yezd iline bağlı Teft ilçesindeki nar bahçeleri, sonbaharın gelişiyle şehre başka bir güzellik kattı.

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