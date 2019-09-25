Tayland, IRNA- İranlı kadın halterci Perisa Cihanfekriyan, 87 kg'de katıldığı Talyand'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda altıncı sırada yer aldı.
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İran filmi, Portekiz Figura Film Festivali'nin 2 ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı ünlü yönetmen Mesud Hatemi’nin yönettiği ‘Termit’ isimli film, Portekiz…
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Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı kadın halterci altıncı oldu
Tayland, IRNA- İranlı kadın halterci Perisa Cihanfekriyan, 87 kg'de katıldığı Talyand'da düzenlenen…
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2 İranlı hakem 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında hakemlik yapacak
Hemedan, IRNA- Uluslararası Futbol Federasyonu FİFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin dünya liderleriyle görüşmelerinden görüntüler
New York, IRNA- BM 74. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı…
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İranlı görme engelli judocu Özbekistan Grand Perry Şampiyonası şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İranlı görme engelli judocu, tüm rakiplerini geride bırakarak, Özbekistan'da…
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Yılsonuna kadar Tahran-İstanbul tren seferleri başlayacak
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları Şirketi Genel Müdürü, İran takviminde yılsonuna…
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İran, Suriye krizinin siyasi olarak çözülmesi konusunda kararlılığını sürdürüyor
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Suriye Cumhurbaşkanı…
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İranlı halterci Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nın bronz madalyasını kazandı
Tahran, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Eyüb…
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İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı
Tahran, IRNA- Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanları yayınladıkları ortak bildiride, Cenevre'de…
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Ruhani: Amerika’nın adımını attığı yerde terör artmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın adımını attığı…
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