25 Eyl 2019 12:21
Journalist ID: 2391
News Code: 83490457
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Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı kadın halterci altıncı oldu

Tayland, IRNA- İranlı kadın halterci Perisa Cihanfekriyan, 87 kg'de katıldığı Talyand'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda altıncı sırada yer aldı.

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