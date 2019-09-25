Cumhurbaşkanı Ruhani'nin dünya liderleriyle görüşmelerinden görüntüler

New York, IRNA- BM 74. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsveç liderleri ile bir araya gelerek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.