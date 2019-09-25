25 Eyl 2019 11:51
Journalist ID: 2391
News Code: 83490300
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin dünya liderleriyle görüşmelerinden görüntüler

New York, IRNA- BM 74. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre ve İsveç liderleri ile bir araya gelerek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

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