24 Eyl 2019 17:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83489242
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İran genelinde Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kutlandı

Tebriz, İRNA- 22 Eylül "Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü" vesilesiyle bugün İran'ın Tebriz ve Meşhed gibi şehirler dahl dört bir yanında kadınlar ve erkekler bisiklet kullanarak, bugünü kutladı.

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