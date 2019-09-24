Tebriz, İRNA- 22 Eylül "Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü" vesilesiyle bugün İran'ın Tebriz ve Meşhed gibi şehirler dahl dört bir yanında kadınlar ve erkekler bisiklet kullanarak, bugünü kutladı.
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Zarif: İran bir savaşı başlatan taraf olmayacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın bir savaşı…
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Ruhani: Macron’un çabaları Trum’ın uyguladığı ambargolarla sonuç verir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı asan Ruhani, müzakere şartının ambargoların…
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İran genelinde Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü kutlandı
Tebriz, İRNA- 22 Eylül "Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü" vesilesiyle bugün İran'ın Tebriz ve Meşhed…
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İran'da pehlivanlik ve Zorhane ritüelleri
Tahran, İRNA- Zorhane’de yapılan geleneksel spor, İran’ın en eski sporlarından biridir. Zorhane’nin…
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İran'ın caydırıcılık gücü en yüksek seviyede
Tahran, IRNA- İranlı üst düzey askeri yetkili, İran'ın halihazırda savunma gücünün zirvesinde…
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İran mahkemesi, İngiliz Stena İmpero petrol tankerinin tevkifinin kaldırılması yönünde karar verdi
Tahran, IRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü, yaklaşık iki ay önce Hürmüz…
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İran’da ilk kez Finlandiya Film Haftası düzenlenecek
Tahran, İRNA- İran'da 28 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında ilk defa Finlanidya Film Haftası…
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İran'da yeni teknolojilerle ilk defa tam yüz onarım ameliyatı yapıldı
Tahran, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Şeriati Hastanesi'nde ilk defa bugün yeni…
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Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercimiz ikinci oldu
Tehran, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali Miri…
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İranlı halterci 2019 Tayland Dünya Halter Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı
Bangkok, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali…
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