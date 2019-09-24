İran'da pehlivanlik ve Zorhane ritüelleri

Tahran, İRNA- Zorhane’de yapılan geleneksel spor, İran’ın en eski sporlarından biridir. Zorhane’nin kökü Farsça ‘İktidar Evi’ anlamındadır. Bu sporların kökenleri İran’ın İslami Öncesi dönemine aittir. Zorhane deyimi bir spor salonu veya ağırlık odasına işaret ediyor. Zurhane’de yapılan İran’ın geleneksel sporları, çok özel adabı gerektiriyor. UNESCO Dövüş Sanatlarını Geliştirme Komitesi, zorhane sporları ve pehlivanlık güreşini İran adına resmiyete tanımıştır.