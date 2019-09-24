24 Eyl 2019 12:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83488576
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İranlı halterci 2019 Tayland Dünya Halter Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı

Bangkok, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali Miri 89 kg’de birer gümüş ve bronz madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı.

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