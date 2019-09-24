Bangkok, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali Miri 89 kg’de birer gümüş ve bronz madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı.
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Tayland 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda haltercimiz ikinci oldu
Tehran, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali Miri…
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İranlı halterci 2019 Tayland Dünya Halter Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı
Bangkok, İRNA- Tayland’da düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Ali…
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İran Sağlık Bakanı: İran, yabancı ilaç firmaları için altın bir ülke
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanı, ABD'nin İran karşıtı politikalarının başarısız olduğunu belirterek…
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UNESCO, zorhane sporunu İran adına resmiyete tanıyor
Tahran, IRNA- Uluslararası Zorhane Sporları ve Pehlivanlık Güreşi Federasyonu Başkanı, UNESCO'nun…
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Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurul toplantısına katılmak için New…
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Zarif ve Mogherini nükleer anlaşmanın korunması hakkında görüştü
New York, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zerif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek…
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Zarif: Avrupalılar taahhütlerini ifa etme konusunda başarısız olmuşlar
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İran'ın Suudi Arabistan…
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New York, İRNA- Pakistan Başbakanı İmran Han, New York'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile…
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New York, IRNA- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinde,…
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İran ve Avusturya, Avrupa ülkelerin KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmelerini istedi
New York, IRNA- İran ve Avusturya Dışişleri Bakanları yaptıkları görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem…
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