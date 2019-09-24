24 Eyl 2019 12:02
Journalist ID: 2394
News Code: 83488501
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Ruhani’nin New York’taki görüşmelerinden kareler

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurul toplantısına katılmak için New York’a gitti.

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