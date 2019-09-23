Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran’da yeni eğitim-öğretim yılında Hazret-i Hatice isimli kız okulunda ilk ders zilini çaldı.
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İran ve Avusturya, Avrupa ülkelerin KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmelerini istedi
New York, IRNA- İran ve Avusturya Dışişleri Bakanları yaptıkları görüşmede Kapsamlı Ortak Eylem…
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Zarif, Pakistan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Tahran,IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Gürcistan ve Pakistan…
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Stena İmpero gemisi serbest bırakıldı
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiliz Stena İmpero gemisinin serbest…
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Zarif: İran Cumhurbaşkanı barış planıyla BM’ye gelmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkannı…
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Ruhani’nin önerisi, dünya güvenliğinin sağlayabilir
Tahran, IRNA- Amerika, tüm umut kapılarını sonuçsuz ambargolarla kapatmaktadır fakat İran bunun…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yeni eğitim-öğretim yılında ilk ders zilini çalmasından kareler
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran’da yeni eğitim-öğretim…
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15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nın şampiyonasından görüntüler
Urmiye, IRNA- İran’ın kuzeybatı ili Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye’de kata ve kumite kategorileri…
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Yezd kahvesi nasıl yapılır
Yezd, IRNA- Yezd kahvesi, Yezd’de geleneksel bir kahve olarak, yapımında kakule, gül ve şeker…
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İran Milli Halter Takımı'nın Tayland’da antrenmanından kareler
Pattaya, İRNA- İran Milli Halter Takımı'nın antrenmanı Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlendi.
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İran’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından kareler
Zencan, İRNA- İran’da sonbaharın ilk gününde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olarak…
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