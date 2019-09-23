23 Eyl 2019 20:27
Journalist ID: 2394
News Code: 83488001
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yeni öğitim-öğretim yılında ilk ders zilini çalmasından kareler

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran’da yeni eğitim-öğretim yılında Hazret-i Hatice isimli kız okulunda ilk ders zilini çaldı.

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