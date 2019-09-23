15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nın şampiyonasından görüntüler

Urmiye, IRNA- İran’ın kuzeybatı ili Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye’de kata ve kumite kategorilerinde düzenlenen 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nda İran Karate Milli Takımı 14 altın, 10 gümüş ve 27 bronz ve toplamda 51 madalya kazanark şampiyon oldu.