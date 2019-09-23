Urmiye, IRNA- İran’ın kuzeybatı ili Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye’de kata ve kumite kategorilerinde düzenlenen 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nda İran Karate Milli Takımı 14 altın, 10 gümüş ve 27 bronz ve toplamda 51 madalya kazanark şampiyon oldu.
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Zarif: İran Cumhurbaşkanı barış planıyla BM’ye gelmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkannı…
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Ruhani’nin önerisi, dünya güvenliğinin sağlayabilir
Tahran, IRNA- Amerika, tüm umut kapılarını sonuçsuz ambargolarla kapatmaktadır fakat İran bunun…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yeni öğitim-öğretim yılında ilk ders zilini çalmasından kareler
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran’da yeni eğitim-öğretim…
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15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nın şampiyonasından görüntüler
Urmiye, IRNA- İran’ın kuzeybatı ili Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye’de kata ve kumite kategorileri…
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Yezd kahvesi nasıl yapılır
Yezd, IRNA- Yezd kahvesi, Yezd’de geleneksel bir kahve olarak, yapımında kakule, gül ve şeker…
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İran Milli Halter Takımı'nın Tayland’da antrenmanından kareler
Pattaya, İRNA- İran Milli Halter Takımı'nın antrenmanı Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlendi.
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İran’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından kareler
Zencan, İRNA- İran’da sonbaharın ilk gününde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olarak…
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İran önemli bir ortaktır
Hemedan, IRNA- UNESCO Asya-Pasifik Yardımcısı Cian Feng, İran'ın UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi…
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İran eserlerin dünya genelinde tescili konusunda dünyanın ilk 10 ülkesinden biri
Hemedan, IRNA- UNESCO Bölge Bürosu Başkanı Cvetan Cvetofski, İran'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası…
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Dünya İpek Yolu Konferansı Hemedan'da başladı
Hemedan, IRNA- Dünya İpek Yolu Konferansı, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur…
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