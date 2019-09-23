23 Eyl 2019 19:14
Journalist ID: 2394
News Code: 83487545
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Yezd kahvesi nasıl yapılır

Yezd, IRNA- Yezd kahvesi, Yezd’de geleneksel bir kahve olarak, yapımında kakule, gül ve şeker kullanıldığı için hoş bir tada sahiptir

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