23 Eyl 2019 19:13
Journalist ID: 2394
News Code: 83487405
0 Persons

İran Milli Halter Takımı'nın Tayland’da antrenmanından kareler

Pattaya, İRNA- İran Milli Halter Takımı'nın antrenmanı Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =