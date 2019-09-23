Zencan, İRNA- İran’da sonbaharın ilk gününde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olarak okullar açılıyor. Bu yıl ülke genelinde 14 milyondan fazla öğrenci, devlet ve vakıf okullarında eğitim görecek.
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Zarif: İran Cumhurbaşkanı barış planıyla BM’ye gelmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkannı…
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Ruhani’nin önerisi, dünya güvenliğinin sağlayabilir
Tahran, IRNA- Amerika, tüm umut kapılarını sonuçsuz ambargolarla kapatmaktadır fakat İran bunun…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yeni öğitim-öğretim yılında ilk ders zilini çalmasından kareler
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin başkenti Tahran’da yeni eğitim-öğretim…
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15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nın şampiyonasından görüntüler
Urmiye, IRNA- İran’ın kuzeybatı ili Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye’de kata ve kumite kategorileri…
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Yezd kahvesi nasıl yapılır
Yezd, IRNA- Yezd kahvesi, Yezd’de geleneksel bir kahve olarak, yapımında kakule, gül ve şeker…
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İran Milli Halter Takımı'nın Tayland’da antrenmanından kareler
Pattaya, İRNA- İran Milli Halter Takımı'nın antrenmanı Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenlendi.
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İran’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından kareler
Zencan, İRNA- İran’da sonbaharın ilk gününde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olarak…
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İran önemli bir ortaktır
Hemedan, IRNA- UNESCO Asya-Pasifik Yardımcısı Cian Feng, İran'ın UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi…
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İran eserlerin dünya genelinde tescili konusunda dünyanın ilk 10 ülkesinden biri
Hemedan, IRNA- UNESCO Bölge Bürosu Başkanı Cvetan Cvetofski, İran'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası…
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Dünya İpek Yolu Konferansı Hemedan'da başladı
Hemedan, IRNA- Dünya İpek Yolu Konferansı, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur…
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