23 Eyl 2019 19:12
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News Code: 83487370
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İran’da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından kareler

Zencan, İRNA- İran’da sonbaharın ilk gününde yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olarak okullar açılıyor. Bu yıl ülke genelinde 14 milyondan fazla öğrenci, devlet ve vakıf okullarında eğitim görecek.

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