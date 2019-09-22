22 Eyl 2019 20:54
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News Code: 83486342
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İran Futbol Ligi'nin en hassas maçını izleyen taraftarlardan kareler

Tahran, İRNA- "Kırmızı" ve "Mavi" olarak bilinen 100.000'den fazla Persepolis ve İstiklal futbol takımlarının hayranları, bu sezonun en hassas maçından saatler önce ülkenin farklı yerlerinden Azadi Stadı'na geldi.

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