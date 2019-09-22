22 Eyl 2019 20:44
Journalist ID: 2394
News Code: 83486313
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İran'da ahşap gemiden kareler

Keşm, IRNA- İran ve Fars Körfezi’nin en büyük adası Keşm'e bağlı Guran Köyünde ahşap gemiler inşa edilmiştir.

چراغ کم‌فروغ لنج‌های چوبی

ایرنا-قشم- روستای گوران قشم یکی از مراکز ساخت لنج‌های چوبی است و لنج‌سازی یکی از مشاغل سنتی این منطقه است. به‌دلیل محدودیت های ارزی برای واردات چوب و نیز جایگزینی شناورهای فایبرگلاس، این صنعت در حال از دست دادن جایگاه اقتصادی خود است. عکاس عادل باخدا

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