22 Eyl 2019 17:50
Journalist ID: 2394
News Code: 83486004
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İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen Kutsal Savunma Haftası anma töreninden görüntüler

Tahran, IRNA- Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla İmam Humeyni Türbesinde düzenlendi

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