Hem eden, IRNA- İran'ın Turkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ili ile batıdaki Hemedan iline bağlı Melayer ilçesinde üzüm hasadı başladı.
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İran Futbol Ligi'nin en hassas maçını izleyen taraftarlardan kareler
Tahran, İRNA- "Kırmızı" ve "Mavi" olarak bilinen 100.000'den fazla Persepolis ve İstiklal futbol…
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İran'da ahşap gemiden kareler
Keşm, IRNA- İran ve Fars Körfezi’nin en büyük adası Keşm'e bağlı Guran Köyünde ahşap gemiler…
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İranlı serbest güreşçi dünya şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- İranlı serbest güreşçi Hasan Yezdani, 86 kg'de Hintli rakibi Deepak Punia'nın…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurul toplantısına katılmak için yarın New York’a gidecek
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin BM Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için…
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İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen Kutsal Savunma Haftası anma töreninden görüntüler
Tahran, IRNA- Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni…
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Melayer’de kuru üzüm üretimi ve üzüm hasadından kareler
Hem eden, IRNA- İran'ın Turkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ili ile batıdaki Hemedan…
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Ursula Garza, İranlı haltercilerin başarıları ile ilgili hayranlığını dile getirdi
Tahran, İRNA - Uluslararası Halter Federasyonu Kadın Sorunları Komisyonu Başkanı Ursula Garza,…
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İran filmi, İngiltere Festivalinin en iyi film ödülünü aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği ‘13 Numaralı Oda' isimli…
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Zarif: ABD yaptırım uygulayarak İran'la müzakereyi imkansız kılıyor
Pekin, IRNA- İran Dışişleri Bakanı, Çin merkezli CGTN'e verdiği röportajda, 'ABD, İran'a karşı…
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Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi canlandıran filmde İranlı aktör Mevlana rolünü oynayacak
Tahran, IRNA- İranlı oyuncu Parsa Piruzder, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin hayatlarını canlandıran…
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