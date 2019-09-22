22 Eyl 2019 17:49
Journalist ID: 2394
News Code: 83485970
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Melayer’de kuru üzüm üretimi ve üzüm hasadından kareler

Hem eden, IRNA- İran'ın Turkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ili ile batıdaki Hemedan iline bağlı Melayer ilçesinde üzüm hasadı başladı.

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