22 Eyl 2019 11:05
Journalist ID: 2394
News Code: 83485286
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İran Milli Voleybol Takımı'na Asya Voleybol Şampiyonluk Kupası'nın verilmesi töreninden kareler

Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, Asya Voleybol Şampiyonası final maçında Avustralya’ya karşı 3-0’lik skorla galip gelerek Asya şampiyonu oldu.

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