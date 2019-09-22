Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, Asya Voleybol Şampiyonası final maçında Avustralya’ya karşı 3-0’lik skorla galip gelerek Asya şampiyonu oldu.
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İran yeni savunma ürünlerini görücüye çıkardı
Tahran, IRNA- Irak'ın İran'a dayattığı savaşın başladığı 22 Eylül 1980 gününün yıldönümünde…
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İran’ın güneybatısında 1300 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Ahvaz, İRNA- İran’ın Huzistan iline bağlı Hindican ilçesi Kaymakamı Ali Buyeri, ilçede 1300…
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13. Uluslararası İran Plast Fuarı açıldı
Tahran, IRNA- 'Plastik Sanayinin Global Ticaretinin Arttırılması' sloganıyla bugün başkent…
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Sistan ve Beluçistan Üniversitesi öğretim görevlisi, dünyada bilimsel makalelerin en iyi jürilerinden biri olarak seçildi
Zahidan, IRNA- Sistan ve Beluçistan Üniversitesi Rektörü, üniversite kimya bölümü öğretim görevliler…
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İran Milli Voleybol Takımı'na Asya Voleybol Şampiyonluk Kupası'nın verilmesi töreninden kareler
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, Asya Voleybol Şampiyonası final maçında Avustralya’ya…
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Umman Dışişleri Bakanı, Zarif ile görüştü
New York, İRNA- Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, İranlı mevkidaşı Cevad Zerif ile New…
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İran bölge halklarının dostu, İsrail ise düşmanıdır
Bender Abbas, IRNA- İran İslami Şura Meclis Başkanı, 'İran bütün bölge ülkeleri ile dost ve…
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Savaşı başlatan taraf, onu bitiren taraf olmayacak
New York, IRNA- Dılişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın savaşı başlatan taraf olmayacağını belirterek,…
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Ruhani: Komşularımızın geçmişteki hatalarını görmezden gelmeye hazırız
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bütün komşularla dost ve kardeş olmak…
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Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenlendi
Tahran, IRNA- Dönemin Irak Baas Rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak…
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