Meşhed, IRNA- İran Kadınlar Futsal Süper Ligi maçları kapsamında Rezevi Horasan Futbol Kurulu Takımı ile İsfahan Nami No Takımı arasında oynanan maçta takımlar, 1-1 berabere kaldı.
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İran petrol tesislerine başarılı siber saldırı düzenlendiği yalanlandı
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,…
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İtalya film festivalinde 15 İran kısa filmi yarışacak
Tahran, IRNA- İtalya'da düzenlenecek 16. Uluslararası Sedicicorto Film Festivali İran Fest…
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Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenleyecek
Tahran, IRNA- Dönemin Irak Baas Rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak…
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İran Kadınlar Futsal Süper Ligi'nden kareler
Meşhed, IRNA- İran Kadınlar Futsal Süper Ligi maçları kapsamında Rezevi Horasan Futbol Kurulu…
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İranlı kadın voleybolcu Elbistanspor'a transfer oldu
Gürgan, IRNA- İranlı kadın voleybolcu Mona Aşüfte, Türkiye Bayanlar 1. Ligi'nde oynayan Elbistanspor…
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Seryezd tarihi köyünde tarihi kaleden görüntüler
Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinde bulunan Seryezd köyündeki…
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Dünyayı savaştan kurtarmanın en iyi modeli: 'Medeniyetler Diyaloğu'
Tahran, IRNA- Bugün 21 Eylül 2019, İran eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi tarafından ortaya…
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İran'ın Hoy ilçesinden yolcu geçişi 1.5 katına çıktı
Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy ilçesi Kaymakamı, İran takviminin ilk 6 ayında…
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İranlı kadın hakemler Asya 16 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak
Tahran, IRNA- 3 İranlı kadın hakem, Asya 16 Yaş Alyı Futbol Şampiyonası kapsamında Avustralya…
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15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'ndan kareler
Urmiye, IRNA- 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları, 20 Eylül'de 16…
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