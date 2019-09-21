21 Eyl 2019 16:57
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News Code: 83484482
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İran Kadınlar Futsal Süper Ligi'nden kareler

Meşhed, IRNA- İran Kadınlar Futsal Süper Ligi maçları kapsamında Rezevi Horasan Futbol Kurulu Takımı ile İsfahan Nami No Takımı arasında oynanan maçta takımlar, 1-1 berabere kaldı.

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