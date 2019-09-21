Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinde bulunan Seryezd köyündeki tarihi kale, buğday ve gıda maddeleri ile savaş zamanlarında halkın altın ve değerli eşyalarının saklanıldığı yer olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Kale Sasaniler döneminde inşa edilmiştir.
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İran petrol tesislerine başarılı siber saldırı düzenlendiği yalanlandı
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,…
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Tahran, IRNA- İtalya'da düzenlenecek 16. Uluslararası Sedicicorto Film Festivali İran Fest…
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İran Kadınlar Futsal Süper Ligi'nden kareler
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Gürgan, IRNA- İranlı kadın voleybolcu Mona Aşüfte, Türkiye Bayanlar 1. Ligi'nde oynayan Elbistanspor…
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Seryezd tarihi köyünde tarihi kaleden görüntüler
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Urmiye, IRNA- 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları, 20 Eylül'de 16…
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