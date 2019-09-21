21 Eyl 2019 14:02
Journalist ID: 2391
News Code: 83484127
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Seryezd tarihi köyünde tarihi kaleden görüntüler

Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinde bulunan Seryezd köyündeki tarihi kale, buğday ve gıda maddeleri ile savaş zamanlarında halkın altın ve değerli eşyalarının saklanıldığı yer olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Kale Sasaniler döneminde inşa edilmiştir.

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