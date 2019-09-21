Urmiye, IRNA- 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları, 20 Eylül'de 16 yaş altı kategoride Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de 6 bin kişi kapasiteli Gadir Spor Salonu'nda düzenlendi.
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İran'ın Hoy ilçesinden yolcu geçişi 1.5 katına çıktı
Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy ilçesi Kaymakamı, İran takviminin ilk 6 ayında…
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İranlı kadın hakemler Asya 16 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak
Tahran, IRNA- 3 İranlı kadın hakem, Asya 16 Yaş Alyı Futbol Şampiyonası kapsamında Avustralya…
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15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'ndan kareler
Urmiye, IRNA- 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları, 20 Eylül'de 16…
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5. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu'na 205 makale sunuldu
Urmiye, IRNA- Hoy Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü, ' Uluslararası…
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Tahran: ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımları, yeni bir konu değildir
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik devre soktuğu yeni yaptırımlarının…
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ABD 12 İranlı öğrencinin ülkeye girişini engelledi
Tahran, IRNA- ABD merkezli bir gazetede yayınlanan habere göre, ABD hükümetinin son bir ayda…
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Garipabadi: New York'ta KOEP toplantısı düzenlenebilir
Tahran, IRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, New York'ta BM Genel Kurul…
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Zarif: ABD'nin KOEP toplantısına katılması için ekonomik savaşa son vermesi gerekiyor
New York, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı…
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Vaizi: Karşılıklı ticarette milli para birimlerini kullanmak için çaba harcıyoruz
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türk iş…
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İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti
Ankara, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi…
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