21 Eyl 2019 11:45
Journalist ID: 2391
News Code: 83483750
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15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'ndan kareler

Urmiye, IRNA- 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları, 20 Eylül'de 16 yaş altı kategoride Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de 6 bin kişi kapasiteli Gadir Spor Salonu'nda düzenlendi.

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