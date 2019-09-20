Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Piranşehr kenti yakınındaki Haren köyünün etrafı çeşitli şekilleri andıran kayalıklarla doludur. Fotoğraflar bu kayalıkların gece vaktindeki görüntüleri mevcuttur.
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Harenc köyünden gece manzarası
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Piranşehr kenti yakınındaki Haren köyünün etrafı çeşitli…
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Ordu ve Devrim Muhafızların hava kuvvetlerinin ortak tatbikatı
Benderabbas, IRNA- İran Ordusu ve Devrim Muhafızların hava kuvvetlerinin ortak tatbikatının…
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Zarif, New York’a gitti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, BM Genel kurul…
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İran Ordusu ve Devrim Muhafızlarının hava tatbikatının ikinci günü Fars Körfezi suları üzerinde gerçekleşti
Benderabbas, IRNA- İran Ordusu ve Devrim Muhafızların Hava Kuvvetleri ortak tatbikatının ikinci…
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Zarif: Amerika için Arapların petrolü kanlarından daha önemlidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın Yemen…
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İran filmi Amerika Rhode Island film festivalinde gösterime girecektir
Tahran, IRNA- Farnoosh Abidi’nin ‘’Hizmetçi’’ isimli animasyon filmi Amerika’nın Rhode Island…
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İran’da resmi olarak 110 siyasi parti faaliyettedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Orf, ülke genelinde resmi…
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İhtiyaç duyulan gıdanın yüzde 80’i ülke içinde üretilmektedir
Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Mohammadrıza Şanesaz, ülke için itiyaç duyulan…
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Azeri Yetkili: İran- Azerbaycan ilişkileri karşılıklı güven ve saygıya dayalıdır
Bakü, IRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının…
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Tecriş Büyük Tekkesinde Taziye
Tahran, IRNA- Tahran’ın kuzeyinde yer alan Tecriş bölgesinde bulunan Büyük Tekke’de Kerbela…
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