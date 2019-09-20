20 Eyl 2019 13:56
Journalist ID: 1942
News Code: 83482853
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Harenc köyünden gece manzarası

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Piranşehr kenti yakınındaki Haren köyünün etrafı çeşitli şekilleri andıran kayalıklarla doludur. Fotoğraflar bu kayalıkların gece vaktindeki görüntüleri mevcuttur.

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