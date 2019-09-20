20 Eyl 2019 13:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83482848
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Ordu ve Devrim Muhafızların hava kuvvetlerinin ortak tatbikatı

Benderabbas, IRNA- İran Ordusu ve Devrim Muhafızların hava kuvvetlerinin ortak tatbikatının ikinci gününden görüntüler

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