Tecriş Büyük Tekkesinde Taziye

Tahran, IRNA- Tahran’ın kuzeyinde yer alan Tecriş bölgesinde bulunan Büyük Tekke’de Kerbela Mateminin gösterimi Milli Eserler Listesinde kayıt altına alınmıştır. Bu gösterim Muharrem ayının ikinci yarısından sonra sabah- akşam sergilenmektedir ve yaklaşık 4 saat sürmektedir.
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Vaizi: Karşılıklı ticarette milli para birimlerini kullanmak için çaba harcıyoruz
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türk iş…
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İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi gerçekleşti
Ankara, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ilk charter seferi…
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İran Milli Voleybol Takımı Asya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol takımı Asya Şampiyonası karşılaşmasında Güney Kore takımını…
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Zarif: İran savaş istemiyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamad Cevad Zarif, İran’ın savaş istemediğin…
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Harenc köyünden gece manzarası
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Piranşehr kenti yakınındaki Haren köyünün etrafı çeşitli…
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Ordu ve Devrim Muhafızların hava kuvvetlerinin ortak tatbikatı
Benderabbas, IRNA- İran Ordusu ve Devrim Muhafızların hava kuvvetlerinin ortak tatbikatının…
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Zarif, New York’a gitti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, BM Genel kurul…
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İran Ordusu ve Devrim Muhafızlarının hava tatbikatının ikinci günü Fars Körfezi suları üzerinde gerçekleşti
Benderabbas, IRNA- İran Ordusu ve Devrim Muhafızların Hava Kuvvetleri ortak tatbikatının ikinci…
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Zarif: Amerika için Arapların petrolü kanlarından daha önemlidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın Yemen…
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İran filmi Amerika Rhode Island film festivalinde gösterime girecektir
Tahran, IRNA- Farnoosh Abidi’nin ‘’Hizmetçi’’ isimli animasyon filmi Amerika’nın Rhode Island…
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