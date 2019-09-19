19 Eyl 2019 20:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83482521
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ASEAN Günü Tahran’da kutlandı

Tahran, IRNA- Tahran’da Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in katıldığı törenle ASEAN Günü kutlandı.

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