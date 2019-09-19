19 Eyl 2019 20:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83482503
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Dünya Şampiyonasında ilk İranlı kadın halterci

Tahran, IRNA- Poupak Besami, Tayland’da düzenlenen dünya şampiyonasında 55 kg’de İranı temsil eden ilk bayan sporcu olma özelliği taşımaktadır.

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