Tahran, IRNA- Poupak Besami, Tayland’da düzenlenen dünya şampiyonasında 55 kg’de İranı temsil eden ilk bayan sporcu olma özelliği taşımaktadır.
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Zarif: İran’a saldırı geniş bir savaşla sonuçlanır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamad Cevad Zarif, İran’a yapılacak…
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ASEAN Günü Tahran’da kutlandı
Tahran, IRNA- Tahran’da Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in katıldığı törenle ASEAN Günü…
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Musevi: Mevcut durumda Amerika ile yeni anlaşma imkansızdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, mevcut…
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları bölgedeki son durumu incelediler
Tahran, IRNA- İran ve Irak Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son…
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Dünya Şampiyonasında ilk İranlı kadın halterci
Tahran, IRNA- Poupak Besami, Tayland’da düzenlenen dünya şampiyonasında 55 kg’de İranı temsil…
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Zarif: B takımı Trump’ı aldatma peşinde
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, B takımından geriye…
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Eski evlerdeki hatıralar
Kerman, IRNA- Kerman’da bulunan eski evlerdeki geçmişe ait hatıraların görüntüleri zamanda…
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Garipabadi: İran, bölgenin istikrar ve güvenliğinin kaynağıdır
Tahran, IRNA. İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi…
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Zarif: Ekonomik terörizm yasa ve insanlık dışıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın…
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Belçika, INSTEX’e katıldığını bildirdi
Tahran, IRNA- Belçika’nın Tahran Büyükelçisi Veronika Peti, ülkesinin AB Özel Mali Mekanizması…
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