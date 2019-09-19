Kerman, IRNA- Kerman’da bulunan eski evlerdeki geçmişe ait hatıraların görüntüleri zamanda yolculuk misalidir.
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Eski evlerdeki hatıralar
Kerman, IRNA- Kerman’da bulunan eski evlerdeki geçmişe ait hatıraların görüntüleri zamanda…
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Garipabadi: İran, bölgenin istikrar ve güvenliğinin kaynağıdır
Tahran, IRNA. İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi…
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Zarif: Ekonomik terörizm yasa ve insanlık dışıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın…
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Belçika, INSTEX’e katıldığını bildirdi
Tahran, IRNA- Belçika’nın Tahran Büyükelçisi Veronika Peti, ülkesinin AB Özel Mali Mekanizması…
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İranlı halterci silkmede dünya ikincisi oldu
Tahran, IRNA- İran’ın 55 kg’deki milli haltercisi Hafız Kaşkai silkmede 249 kg’i kaldırarak…
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Ankara’da düzenlenen İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı
Ankara, IRNA- İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı Ankara’da düzenlendi.
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Zarif: Amerika, müzakere masasındaki taahhütlerine geri dönsün
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Amerika müzakere…
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IRNA Genel Müdürü: Batı medyası İran gerçeklerini yayınlamamakta
Tahran, IRNA- IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi batı medyası özellikle siyasi menfaatler…
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Ayetullah Hamenei: İran ve Irak milletlerinin canı ve yürekleri bir birine bağlıdır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ve Irak milletlerinin…
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Bakan Pekcan: Türkiye, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarda etkilenen ülkelerin başındadır
Ankara, IRNA- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargodan…
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