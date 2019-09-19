19 Eyl 2019 10:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83481824
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Eski evlerdeki hatıralar

Kerman, IRNA- Kerman’da bulunan eski evlerdeki geçmişe ait hatıraların görüntüleri zamanda yolculuk misalidir.

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