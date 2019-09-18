Ankara, IRNA- İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı Ankara’da düzenlendi.
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İranlı halterci silkmede dünya ikincisi oldu
Tahran, IRNA- İran’ın 55 kg’deki milli haltercisi Hafız Kaşkai silkmede 249 kg’i kaldırarak…
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Ankara’da düzenlenen İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı
Ankara, IRNA- İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı Ankara’da düzenlendi.
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Zarif: Amerika, müzakere masasındaki taahhütlerine geri dönsün
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Amerika müzakere…
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IRNA Genel Müdürü: Batı medyası İran gerçeklerini yayınlamamakta
Tahran, IRNA- IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi batı medyası özellikle siyasi menfaatler…
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Ayetullah Hamenei: İran ve Irak milletlerinin canı ve yürekleri bir birine bağlıdır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ve Irak milletlerinin…
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Bakan Pekcan: Türkiye, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarda etkilenen ülkelerin başındadır
Ankara, IRNA- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargodan…
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Vaizi: Bölgede güvenlik sağlandığı taktirde daha iyi koşullarda ekonomik ilişkiler yürütülür
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bölgede güvenlik…
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İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne resmi bir nota göndererek Washington'ı uyardı
Tahran, İRNA- İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yolladığı resmi bir notta ABD hükümetini,…
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İran’ın Azadi Kulesi'nde sanat programları düzenlenecek
Tahran, IRNA - İran'ın başkenti Tahran'da Kutsal Savunma Haftası boyunca Azadi Kulesi'nde sanat…
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