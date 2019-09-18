18 Eyl 2019 22:07
Journalist ID: 1942
News Code: 83481539
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Ankara’da düzenlenen İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı

Ankara, IRNA- İran-Türkiye İş Forumu Toplantısı Ankara’da düzenlendi.

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