18 Eyl 2019 13:49
Journalist ID: 2391
News Code: 83480841
0 Persons

Hisar Kalesi'nden görüntüler

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Damgan şehrinin güneyinde, Hisar Kalesi buluyor. Milattan önce 4 binli yıllarda inşa edildiği belirtilen bu kale, 1931 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenmiştir.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 15 =