İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Damgan şehrinin güneyinde, Hisar Kalesi buluyor. Milattan önce 4 binli yıllarda inşa edildiği belirtilen bu kale, 1931 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenmiştir.
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Hisar Kalesi'nden görüntüler
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Damgan şehrinin güneyinde,…
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