Üstad Şehriyar dünyadan ayrılışının yıldönümünde doğduğu Tebriz'de anıldı

Tebriz, IRNA- İran çağdaş tarihinin ünlü şairi Üstad Şehriyar, hayata veda edişinin 31. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Şehriyar'ın yaşamının son bulduğu gün İran takviminde Fars Dili ve Edebiyatı Günü olarak anılmaktadır. Tebriz'de şairin evine gelen hayranları, Şehriyar'ın mezarına çelenk bırakarak, Türkçe ve Farsça şiirleri ile 20. yüzyıl İran edebiyarına damga vuran şairi andı.