17 Eyl 2019 17:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83479676
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İran-Türkiye ekonomik komisyonu faaliyete başladı

Ankara, IRNA- İran-Türkiye ekonomik komisyonu bugün İran Cumhurbaşkanlığı Bürosu Başkanı Mahmud Vaizi ve Türk tarafı eş başkanı Fatih Dönmez’in Ankara’da bir araya gelmesiyle başladı.

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