İran’da Karapapak Ekoturizm Evinden kareler

Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısında yer alan Nakada ilçesi Hasanlu Köyünde Karapapak Ekoturizm Evi bulunmaktadır. Bu ekoturizm evinin en önemli özelliklerinden biri, eski Karapapak adı ve eski eşyalarının bulunmasıdır, çünkü bu nesnelerin çoğu Hasanlu Altın Kabı'nı keşfeden Amerikalı profesöre aittir.