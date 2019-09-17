Hemedan’da Esther ve Mordechai'nin mezarından görüntüler

Hemedan, İRNA- Esther ve Mordechai'nin kabri, İran'ın batı illerinden Hemedan'da bulunan anıt bir mezardır. İncil'deki Kraliçe Ester ve kuzeni Mordecai'nin kalıntılarını barındırdığına inanılır ve Yahudiler için bir hac yeridir. Stuart Brown'a göre, bu site muhtemelen Sasani Kralı I. Yezdigirt'in (399–420 A) Yahudi yoldaşı Shushandukht'ın mezarıdır. Bu mezar, İran kültürel mirasının eserleri arasında listelenmiştir.
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