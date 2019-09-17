17 Eyl 2019 15:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83479472
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Hemedan’da At Binciliği Yarışmasından görüntüler

Hemedan, İRNA- İran’ın batısındea yer alan Hemedan şehrinde sporcuların katılımıyla 16 Eylül’de At Biniciliği Yarışması düzenlendi.

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