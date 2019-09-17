Ankara'da 5.'si düzenlenen İran-Rusya-Tükiye Üçlü Liderler Zirvesi'nden kareler

Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, 16 Eylül'de Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen İran-Türkiye-Rusya 5. Üçlü Liderler Zirvesi sonunda üç lider tarafından Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasını vurgulayan ortak bir bildiri yayınlandı.