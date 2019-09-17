Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, 16 Eylül'de Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen İran-Türkiye-Rusya 5. Üçlü Liderler Zirvesi sonunda üç lider tarafından Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasını vurgulayan ortak bir bildiri yayınlandı.
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İranlı çocuklar neşeyle yeni eğitim yılını karşılamaya hazır
Mahabad, İRNA- Öğretim yılı başlama tarihi yaklaşıyor. 23 Eylül 2019'da başlayacak yeni eğitim-öğret…
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İran-Türkiye ekonomik komisyonu faaliyete başladı
Ankara, IRNA- İran-Türkiye ekonomik komisyonu bugün İran Cumhurbaşkanlığı Bürosu Başkanı Mahmud…
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İran, Türkiye 27. Ortak Ekonomik Komisyonu Ankara’da başladı
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bürosu Başkanı ve İran-Türkiye Ekonomik…
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İran’da Karapapak Ekoturizm Evinden kareler
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısında yer alan Nakada…
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Hemedan’da Esther ve Mordechai'nin mezarından görüntüler
Hemedan, İRNA- Esther ve Mordechai'nin kabri, İran'ın batı illerinden Hemedan'da bulunan anıt…
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Hemedan’da At Binciliği Yarışmasından görüntüler
Hemedan, İRNA- İran’ın batısındea yer alan Hemedan şehrinde sporcuların katılımıyla 16 Eylül’de…
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Ankara'da 5.'si düzenlenen İran-Rusya-Tükiye Üçlü Liderler Zirvesi'nden kareler
Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin…
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İranlı foroğraftçı, Uluslararası Türkiye Skylife Fotoğraf Yarışması'nda bronz madalya kazandı
Tahran, İRNA- Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nda İranlı fotoğrafçı…
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Putin: İran ve Rusya, milli para birimleri ile ödemeyi arttırma konusunda mutabakata vardı
Moskova, İRNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ve Rusya'nın iki ülkenin ulusal para…
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6.İran-Rusya-Türkiye 6. Üçlü Liderler Zirvesi Tahran’da düzenlenecek
Tahran, İRNA- İran-Rusya-Türkiye 5. Üçlü Liderler Zirvesi'nin sonunda, Suriye krizini çözmek…
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