17 Eyl 2019 15:40
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News Code: 83479390
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Ankara'da 5.'si düzenlenen İran-Rusya-Tükiye Üçlü Liderler Zirvesi'nden kareler

Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, 16 Eylül'de Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen İran-Türkiye-Rusya 5. Üçlü Liderler Zirvesi sonunda üç lider tarafından Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasını vurgulayan ortak bir bildiri yayınlandı.

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