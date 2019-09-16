16 Eyl 2019 15:24
Journalist ID: 1942
News Code: 83477833
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Ruhani ve Erdoğan görüşmesinden kareler

Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

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