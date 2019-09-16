Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
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Ruhani: İran, Rusya ve Türkiye işbirliği Suriye’de daha fazla güvenliğin sağlanmasına sebep olmuştur
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın…
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İran, Irak’a ihracat yapan ülkelerin başında yer aldı
Tahran, İRNA- İran'ın Irak'a olan ihracatı son iki yıl içinde artış göstermiş ve bu ülke İran'ın…
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İran’ın güneydoğusunda 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, IRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline…
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Ruhani ile Trump’ın görüşmesi gündemde değil
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD Başkanı…
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İran Endonezya’ya tıbbi malzeme ihraç etmeye hazır
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Yardımcısı Sorena Settari, İran'ın…
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Avrupalılar Tahran Kısa Film Festivali'nin Uluslararası bölümünü memnuniyetle karşıladı
Tahran, İRNA- Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali uluslararası bölümüne Avrupalılar damga…
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Ruhani ve Erdoğan görüşmesinden kareler
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı…
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İran ve Türkiye Savunma Bakanları Ankara’da bir araya eldi
Ankara, IRNA- Ankara’da temaslarda bulunan İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Savunma…
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İran-Türkiye Savunma Bakanları görüştü
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Ankara’da Türkiye…
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İran-Türkiye Cumhurbaşkanları görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları bugün Ankara’da görüştüler.
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