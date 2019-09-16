16 Eyl 2019 14:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83477765
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İran ve Türkiye Savunma Bakanları Ankara’da bir araya eldi

Ankara, IRNA- Ankara’da temaslarda bulunan İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Savunma Bakanı General Hulusi Akar ile görüştü.

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