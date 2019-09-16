Ankara, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere bir siyasi heyetin başında Türkiye’nin başkenti Ankara’ya geldi.
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İran ve Rusya atom enerji alanındaki iş birliğini geliştirmeyi ele aldı
Londra, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Rosatom Başkanı Alexey Lihaçev ile…
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Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Ankara’ya girişinden kareler
Ankara, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak…
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Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’da
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran, Türkiye, ve Rusya Üçlü…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin Suriye’deki varlığını yasa dışı ve müdahaleci olarak nitelendirdi
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Suriye’deki varlığını yasa dışı ve müdahaleci…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’ya gitti
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak…
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Uluslararası Ortadoğu Denizcilik Endüstrisi Fuarı İran’ın Bender Abbas limanında faaliyete başlayacak
Bender Abbas, İRNA- Ortadoğu'nun en büyük denizcilik fuarı olarak bilinen 21. Uluslararsı…
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İran bayrağı Ağrı Dağı zirvesinde dalgalandı
Şiraz, IRNA- Fesalı dağcılar, Ağrı dağının zirvesine ulaşarak İran bayrağını dalgalandırdılar.…
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İran İslam Devrimi'nden sonra önde gelen kadın sinemacılar
Tahran, IRNA- İran İslam Devrimi, İran toplumunda kültürel koşulların gelişiminde öncü bir…
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Kirman’ın güneyinde hurma hasadından kareler
Ciroft, İRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Ciroft ilçesinde…
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Fabrikadan müzeye Mümtaz Kibrit Fabrikası
Tebriz, İRNA- Mümtaz Kibrit Fabrikası, İran'ın en eski endüstrilerinden biri ve bir asırdan…
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