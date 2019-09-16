16 Eyl 2019 09:42
Journalist ID: 2394
News Code: 83476933
0 Persons

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Ankara’ya girişinden kareler

Ankara, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere bir siyasi heyetin başında Türkiye’nin başkenti Ankara’ya geldi.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 9 =