Kirman’ın güneyinde hurma hasadından kareler

Ciroft, İRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Ciroft ilçesinde hurma hasad başladı. İran dünyanın en büyük hurma ihracatçısıdır. Bu bölgedeki çoğu hurma türleri, Mezafeti, Kalute, Mordaseng, Nigar, Gurdiyal ve Kuru Piyaram, Zahidi ve Mojul'dur. Yıllık 4.5 tondan fazla tarım ürünleri Kirman’ın gündeyinden iç ve dış pazarlara ihraç edilmektedir.