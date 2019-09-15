Ciroft, İRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Ciroft ilçesinde hurma hasad başladı. İran dünyanın en büyük hurma ihracatçısıdır. Bu bölgedeki çoğu hurma türleri, Mezafeti, Kalute, Mordaseng, Nigar, Gurdiyal ve Kuru Piyaram, Zahidi ve Mojul'dur. Yıllık 4.5 tondan fazla tarım ürünleri Kirman’ın gündeyinden iç ve dış pazarlara ihraç edilmektedir.
-
Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’da
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran, Türkiye, ve Rusya Üçlü…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin Suriye’deki varlığını yasa dışı ve müdahaleci olarak nitelendirdi
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Suriye’deki varlığını yasa dışı ve müdahaleci…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’ya gitti
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak…
-
Uluslararası Ortadoğu Denizcilik Endüstrisi Fuarı İran’ın Bender Abbas limanında faaliyete başlayacak
Bender Abbas, İRNA- Ortadoğu'nun en büyük denizcilik fuarı olarak bilinen 21. Uluslararsı…
-
İran bayrağı Ağrı Dağı zirvesinde dalgalandı
Şiraz, IRNA- Fesalı dağcılar, Ağrı dağının zirvesine ulaşarak İran bayrağını dalgalandırdılar.…
-
İran İslam Devrimi'nden sonra önde gelen kadın sinemacılar
Tahran, IRNA- İran İslam Devrimi, İran toplumunda kültürel koşulların gelişiminde öncü bir…
-
Kirman’ın güneyinde hurma hasadından kareler
Ciroft, İRNA- İran'ın güneydoğusunda Kirman ilinin en güney kısmında yer alan Ciroft ilçesinde…
-
Fabrikadan müzeye Mümtaz Kibrit Fabrikası
Tebriz, İRNA- Mümtaz Kibrit Fabrikası, İran'ın en eski endüstrilerinden biri ve bir asırdan…
-
İranlı tekvandocu Japonya Grand Perry Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Reşt, İRNA- İranlı tekvandocu Armin Hadipur, Japonya’da düzenlenen Grand Perry Tekvando Şampiyonası’…
-
İran-Katar voleybol maçından kareler
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, 14. Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında ikinci maçta…
yorumunuz